الاوقاف: ثلاث شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام

في إطار خطة وزارة الأوقاف للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلون على الدكتوراه مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي , وفي بناء على لجان المقابلات التي عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام ، تم اعتماد ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة ، وهم :

1- د/ سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة .

2- د/ عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى .

3- د/ أحمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية .