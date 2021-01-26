الاوقاف: ثلاث شباب من حملة الدكتوراه في الإدارة الإشرافية بالديوان العام

في إطار خطة وزارة الأوقاف للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلون على الدكتوراه مفاصل العمل القيادي والدعوي والإشرافي , وفي بناء على لجان المقابلات التي عقدت بالديوان العام للدفع ببعض الدماء الجديدة من الشباب في العمل القيادي والإشرافي بالديوان العام ، تم اعتماد ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة ، وهم :
1- د/ سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة .
2- د/ عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى .
3- د/ أحمد عبد الهادي علي حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه في الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية .
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