نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: مصر حريصة على حل النزاعات بشكل سلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع إلى بيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر الدولة العربية المحورية التى تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى حرص مصر على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.

وأكد وزير الخارجية، إثناء إلقاءه بيان الوزارة بالجلسة العامة، أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية الأهم والتي تتصدى لها في كل وقت.

وأشار السفير سامح شكري، أن وزارة الخارجية لا تدخر جُهدًا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.

وقال شكري: الوزارة عملت على ثقل مهارات أبناءها لتتناسب مع المتطلبات والتحديات، إعلاء لمصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانتها الدولية، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم في العلاقات الدولية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.

ولفت وزير الخارجية، إلى أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن تطورات النظم السياسية ساهم في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالًا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين كل السلطات.

