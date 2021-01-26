نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 150 إعلاميا أجنبيا مكلف بتغطية بطولة كرة اليد يزورن أهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الوفد الإعلامى المكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد، بالتنسيق مع لجنة الاقامة والاعاشة بزيارة أهرامات الجيزة، وذلك فى إطار الزيارات اليومية لمنطقة الأهرامات الأثرية.

و أكد أعضاء الوفد الإعلامي المكون من ١٥٠ إعلاميا عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار في العالم، وأن زيارة الأهرامات كان حلم تحقق، معبرين عن امتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الاثر الكبير لنجاح البطولة.

وحرص أعضاء الوفد الإعلامي على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وابو الهول، مؤكدين أن تلك الصور ستظل فى الذاكرة وسيقومون باطلاع ذويهم عليها والحضارة المصرية العريقة.

وهذا ومن المقرر أن تبدأ غدا منافسات دور الثمانية لبطولة العالم لليد بعد انتهاء الدور الرئيسي للبطولة وتحديد الثمانية الكبار الذين تأهلوا من المجموعات الاربع التى شهدها الدور الرئيسى.

واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة، والذي أسفر عن مواجهات نارية، والتي تقام غدٍ الأربعاء، كالتالي:

مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء

السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء

إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء

فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء

ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر.