نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برتوكول تعاون بين جامعة وأوقاف مطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح ومصطفى النجار رئيس جامعة مطروح يوم الثلاثاء بجامعة مطروح بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف مطروح وجامعة مطروح بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة مطروح.

وأشار الشيخ حسن عبد البصير مدير مديرية أوقاف مطروح إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات:

اللغة العربية وآدابها.

الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.

بناء المهارات الإعلامية.

ويهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

من جانبه أشاد رئيس جامعة مطروح بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة مطروح مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.