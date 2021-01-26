نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب ماس كهربائي.. وفاة أسرة كاملة بالمرج نتيجة حريق هائل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت محافظة القاهرة، أن اللجنة الهندسية التى شكلتها المحافظة لفحص العقار رقم 23 شارع عبد الحميد مبدي مدينة الاندلس - عزبة النخل مؤسسه الزكاة بحي المرج أشارت إلى عدم تأثر العقار بالحريق الذى إندلع بالدور الثانى باحدى شقق العقار نتيجة ماس كهربائى وأسفر عن مصرع 5 من أسرة واحدة .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بشقة سكنية بالمرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية لمكان الحريق، حيث تبين اندلاع النيران بشقة بالدور التاني فوق الأرضى لعقار مكن من ارضي + 6 طوابق بسبب ماس كهربائي ونتج عن الحريق 5 حالات وفيات هم أب و أم و 3 أبناء وحالة إصابة لطفلة تم نقلها لمستشفي السلام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العقار .

