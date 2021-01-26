وزير الخارجية للنواب: نعمل على إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل علي إيجاد حلول سليمة للنزاعات، التى تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية.

سامح شكرى: التحرك الرسمى يرتكز على حماية الإنجازات

وأضاف وزير الخارجية، سامح شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن التحرك المصري يرتكز على حماية ما تحقق من إنجازات، وسعيًا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.

وأشار وزير الخارجية سامح شكرى، إلى أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث أن تحرص الوزارة علي الشق خدمي والتواصل مباشر مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.

هذا ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، خلال الفترة الحالية عددًا من الوزراء لعرض برامجهم لمعرفة مدى تنفيذها وتوجيه عدد من الأسئلة من قبل النواب، للوزراء، تفعيلًا للدور الرقابى الذى يختص به البرلمان المصرى.