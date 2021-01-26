الأرقام تنصف الأهلي على بيراميدز.. ومفاجأة أخرى في نتائج الفريقين

يشهد الدوري الممتاز غداً الثلاثاء مباراة هامه تجمع بين متصدر الدوري النادي الأهي وفريق بيراميدز الذي يحتل المركز الخامس هذا الموسم في ترتيب الدوري

بينما ينتظر جمهورالقلعة الحمراء هذه المواجهة الساخنة، وتعتبر مباراة الغد استعداداً أخيراً قبل سفر المارد الأحمر الي رحلتة في قطر لخوض مباريات في كأس العالم للأندية ،حيث تكون أول مباراة يخوضها الفريق تكون أمام الدحيل القطري لأنه صاحب الأرض المستضافه للبطولة.

ويدخل النادي الأهلي المباراة برغبة حصد الثلاث نقاط من فريق بيراميدز حيث يتصدر ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من أصل 8مباريات خاضها الفريق متفوقاً علي فريق بيراميدز الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 13نقطة من أصل 8مباريات خاضها الفريق.

والتقى الفريقان من قبل في 8 مباريات، ضمن منافسات بطولة الدوري، حقق المارد الأحمر الفوز في 4 منها، وتعادل في 2، وحسم الفريق السماوي مواجهتين لصالحه.

وتفوق المارد الأحمر علي فريق بيراميدز في عدد الأهداف المسجلة في شباكه حيث أقيمت مباراة جمعت بين الفريقين في عام 2014/2015 وقد إكتسح المارد الأحمر اللقاء بخماسية احرزهم مقابل لاشئ للفريق السماوي،وتعتبر هذه المواجهة الأكثر احرازاً فيها للاهداف.

وفي مباراة جمعت بين الفريقين في ربع نهائي كأس مصر تفوق بيراميدز وقت ما كان يسمي بفريق "الأسيوطي"سابقاً تحت قيادة المدرب الفني علي ماهر والتي انتهت بنتيجة 1/0دون مقابل عام2017/2018.

وكانت ايضاً المباراة الثانية في الدور ال16 من نسخة لكأس مصر النسخة القبل الماضية والتي انتهت ايضاً بهدف دون مقابل لبيراميدز .

وخسر فريق الأهلي امام فريق بيراميدز في الدوري الممتاز مرتين متتاليتين ذهاباً وإياباً بنتيجة 2/1 في عام 2018و2019.

وكانت اخر مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز والمباراة التي شهدت التعادل السلبي المسيطر علي اللقاء عام 2020،حيث تم طرد لاعب خط وسط المارد الأحمر عمرو السولية ،

وكانت هذه أول المباريات التي تكون تحت قيادة مدرب الفريق "موسيماني"الجنوب إفريقي بعد عدد قليل من المباريات التي خاضها مع الفريق.

ويأمل المارد الأحمر في حصد الثلاث نقاط قبل رحيله الي قطر وتشكل هذه المباراة دافع قوي ومعنوي للفريق والجهاز الفني وللجماهير في تقديم مستوي مميز وجيد في بطولة كأس العالم للأندية ،وذلك بعد حصد ثلاث بطولات النسخة الماضية ، الأولي بطولة الدوري الممتاز وإفريقيا وكأس مصر.