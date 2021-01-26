سامح شكري: العلاقات مع روسيا تشهد تطورًا ملحوظًا

أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، على أن العلاقات المثمرة بين مصر وروسيا مشيراً إلي أنها تشهد تطوراً ملحوظاً ينعكس في الزيارات المتبادلة بين الطرفين بين رئيسي الدولتين فضلا الزيارات الوزارية.

وزير الخارجية يؤكد على أهمية التعاون مع الجانب الروسي

وأشار وزيرالخارجية، سامح شكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلي أفاق التعاون مع الجانب الروسي والمضي قدما في المفاوضات الثنائية والتي يأتي في مقدمتها المنطقة الصناعة الروسية في مصر، فضلا عن محطة الضبعة النووية.

وقال السفير سامح شكري، إن العلاقات المصرية الروسية لا تقتصر علي الجانب السياسي والاقتصادي فقط، بل تمتد لتشمل البعد الثقافي، منوها في هذا الصدد إلي إعلان عام 2021 عامأً للتبادل الإنساني بين القاهرة وموسكو لإثراء البعد الإنساني.

كما أشار وزير الخارجية، سامح شكرى، إلى وجود أن السياسة الخارجية المصرية متوازنة، وأيضًا أكد على الدور المحورى والمهم، الذى تقوم بها الدبلوماسية البرلمانية،مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.