مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يغادر خلال ساعات ويتجه للقلعة الصفراء

يسعى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق في أسرع وقت وقبل نهاية فترة الإنتقالات الشتوية.

وتواجد علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي والكرة المصرية، في النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل بحث إمكانية ضم أكثر من لاعب لنهاية الموسم الجاري.

وتحدث أبو جريشة في تصريحات إذاعية للكشف عن كواليس زيارته للمارد الأحمر، حيث أكد على أنه محمود الخطيب أبدى تعاون مع إدارة الدارويش من أجل مساعدة الفريق للخروج من المأزق الحالي، ونفس الأمر لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وفجر أبو جريشة مفاجأة بعدما كشف عن عقد جلسة مع محمد محمود لاعب القلعة الحمراء، من أجل بحث إمكانية إنتقاله لصفوف الإسماعيلي.

وأكد أبو جريشة على ترحيب محمد محمود للانضمام إلى الإسماعيلي وأكد أنه شرف له، وسيبلغني بقراره النهائي خلال الساعات القليلة المقبلة، وإذا انتقل للدراويش سيبدأ في المشاركة خلال شهر مارس.

وواصل : "الإسماعلي يبحث في الوقت الحالي لضم 3 لاعبين من أجل مساعدة الفريق للخروج من الكبوة الحالية".

وبشأن زيارة نادي الزمالك تحدث قائلًا: مثلما حدث في النادي الأهلي عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك كان ينتظرنا والروج كانت رائعة، وستسفر هذه الاجتماعات عن صفقات مميزة للدراويش خلال الساعات المقبلة.