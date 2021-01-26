وكيلة الشيوخ لقيادات الداخلية بالإسماعيلية: نحتفل برجال مصر الأبطال

فيبى فوزى - وكيل مجلس الشيوخ
أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، أن الاحتفال بعيد الشرطة، هو احتفال برجال مصر الأبطال، وشهدائها الأبرار، الذين آلوا على أنفسهم التضحية بالدماء والأرواح فداءً للوطن، مشيرة إلى الملحمة الخالدة التي سطرها ضباط وجنود الشرطة، دفاعا عن شرف وطنهم وكرامته في مدينة الإسماعيلية الباسلة، يوم الخامس و العشرين من يناير عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين.
جاء ذلك خلال قيام وكيل مجلس الشيوخ، بتقديم التهنئة لمساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية اللواء ياسر نشأت بمقر المديرية، احتفالا بالعيد التاسع والستين للشرطة، وذلك بحضور عدد من السادة النواب ومديري المديريات وممثلي القوات المسلحة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
وخلال اللقاء أشاد الحضور بما يبذله أبطال الشرطة من جهود لحماية مقدرات الوطن، وتحقيق استقراره، ومكافحة الإرهاب، والخروج على القانون، بكافة أشكاله و ضمان أمن المواطنين.
من جهته أكد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، حرص رجال الشرطة على القيام بما كلفهم به الوطن من مهام جسام، مشيرا إلى استعدادهم للتضحية بمزيد من الدماء والأرواح في مواجهة أى تهديد لاستقرار الوطن، مقدرا أهمية التعاون مع السادة النواب اعضاء الهيئات التشريعية سواء مجلس النواب أو الشيوخ لضمان تحقيق المصلحة العامة.
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