مرتبات شهر يناير 2021 للمعلمين.. وصرف بدلات شهر يناير مع مرتبات شهر فبراير

ينتظر المعلمون مرتبات شهر يناير 2021 للمعلمين بعد زيادتها من قبل وزارة المالية والتي تتراوح بين 390 و630 جنيها شهريًا، بداية من المعلم المساعد وحتى كبير المعلمين، وذلك في إطار القرارات التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين أوضاع المعلمين المعيشية في السنة الجديدة.

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ضوابط صرف الزيادات للمعلمين 2021

يذكر أن بعض الإدارات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت منذ أيام عن الضوابط الخاصة بصرف الزيادات المقررة فى بدل المعلم، حيث وجهت بضرورة التنبيه على مسئولي الماليات بالمدارس بمختلف المراحل بأن يتم تحرير بدل المعلم عن شهر يناير 2021 مع مرتبات شهر فبراير 2021 مع مراعاة الزيادة بنسبة 50%.

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فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم الزيادات التي حددتها وذلك بواقع 180 جنيه لكبير معلمين، وزيادة معلم خبير وصلت لـ 165 جنيه، ومعلم أول 125 جنيه، ومعلم أول 100 جنيه، و معلم 75 جنيه، ومعلم مساعد 75 جنيه، حيث أكدت الإدارات أن هذه الزيادات توضع فى خانة مستقلة ويخضع لاشتراكات معاشات الأجر الشامل.

إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين 2021

كما أكدت الإدارات أنه تم توجيه إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، ويتم الخصم بنسبة 2% من قيمة بدل المعلم بحد أدنى 5 جنيهات شهريا وتكون في خانة مستقلة باسم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، على أن يستقطع شهريا ولمدة 12 شهرا بنسبة 1% من صافي الدخل المستحق من جهة عملهم علي أن يبدأ الخصم من شهر يناير 2021 ويضاف مع شهر فبراير 2021 لجميع العاملين، وأن هذا الخصم لا يسرى على العاملين الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.

استفادة مليون و400 ألف معلم من الزيادات بدل المعلمين

وطالبت الإدارات التعليمية، بضرورة تنفيذ هذه التعليمات مع مراعاة خصم فروق شهر يناير مع شهر فبراير.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بزيادة بدل المعلمين، ويستفيد من هذه الزيادة نحو مليون و400 ألف مدرس، بتكلفة مالية تصل إلى مليار و800 مليون سنويًا.