رابط التسجيل في وظائف البنك الاهلي المصري، يبحث العديد من الشباب حديثي التخرج أو ذوي الخبرة عن الوظائف الشاغرة التي يقدمها البنك الأهلي المصري،
يحرص البنك الأهلي تقديم العديد من الوظائف عبر موقعه الإلكتروني، وذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص عمل مناسبة للشباب خاصة المهتمين بمجال العمل المصرفي.
رابط التسجيل في وظائف البنك الاهلي المصري 2021
يمكنك الدخول إلى رابط التسجيل في وظائف البنك الاهلي المصري من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــا للتقديم في فرص العمل متاحة لخريجي الجامعات و الأكاديميات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، الحاصلين على درجة البكالوريوس من الكليات و التخصصات المختلفة.
ويقدم البنك الأهلي عدد من الوظائف الشاغرة لحديثي التخرج لعام 2016 و2017 و2018 و2019، وذلك بالشروط والمستندات الآتية:
شروط التقدم إلى وظائف البنك الأهلي
- يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي من إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
- ان يكون المتقد من الحاصلين على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.
-ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عام عند التعيين
- يشترط ان يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي المدون في البطاقة الشخصية للمتقدم.
الكليات والتخصصات المطلوبة للتقديم في الوظائف البنك الاهلي المصري
- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).
- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).
- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)
- تكنولوجيا المعلومات
- حاسبات ومعلومات
- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)
- حقوق
المستندات المطلوبة
سيرة ذاتية خاصة بمقدم الطلب
صورة من المؤهل الدراسى
صورة من شهادة بيانات الدرجات لسنوات الدراسة
صورة من شهادة الميلاد
صورة من البطاقة الشخصية(بطاقة الرقم القومي)
صورة من شهادة التجنيد او الاعفاء منها، بالنسبة للذكور
صورة اى شهادات او دورات حصل عليها المتقدم
إجراءات التقديم على وظائف البنك الأهلي المصري
الدخول على صفحة التسجيل الإلكتروني الخاصة بالبنك الأهلي المصري على الرابط المُرفق.
- التعرف على الوصف الوظيفي من خلال "زر التالي" حتى تصل الى صفحة التسجيل
- أختيار "وظائف حديثي التخرج"
-قراءة الشروط و الاحكام و التعرف على الوصف الوظيفي، ومن ثم اضغط على أقبل بالشروط، وقدم طلبك بعد تسجيل البيانات المطلوبة منك
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