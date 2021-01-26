محمود عصام يتقدم ببيان عاجل لوزير السياحة ووزير التنمية لمحلية مشروع " عين القاهرة "

النائب محمود عصام - أرشيفية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، عن حزب الإصلاح والتنمية، ببيان عاجل إلى وزيرى السياحة والأثار والتنمية المحلية، بشأن إقامة أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة بالعاصمة القاهرة " العجلة الدوارة "، بحديقة المسلة أمام برج القاهرة على مساحة 5 آلاف متر٢، بتكلفة قدرها ٥٠٠ مليون جنيه، على غرار المشروعات الموجودة بالعواصم العالمية كلندن ودبى ولاس فيجاس وسنغافورة.
محمود عصام عضو مجلس النواب
وطالب عضو مجلس النواب، محمود عصام، بضرورة إعادة النظر فيه لاختيار مكان آخر، حيث يقترب مكان إقامتها من برج القاهرة بحوالي 200 متر. كما أن العجلة الدوارة ستدور بشكل رأسي ليرى الزائر مشاهد القاهرة وهو نفس الهدف الذي يؤديه برج القاهرة في هذا المكان بشكل أفضل، فضلا عما يتسبب فيه المشروع من اختناق مروري في هذه المنطقة السياحية.
هذا ويستقبل مجلس النواب، عددًا من الوزراء خلال الأيام الحالية، لعرض برامج الوزارات التى تم الموافقة عليها خلال الفصل التشريعى الأول.
واستقبل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية سامح شكرى، ووزير الطيران المدنى، محمد منار، وذلك لعرض مجهودات الوزارتين خلال الفترة الماضية.
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