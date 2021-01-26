النائب عمرو حجاج يكتب لـ دوت الخليج : بنصيحة من جوبلز .. الطواشى معتز مطر يتنفس كذبًا

"اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس" تلك المقولة التي أطلقها بول جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازي في ثلاثينيات القرن العشرين ،صارت دستورا لجماعة الإخوان الإرهابية التي تأسست عام ١٩٢٨ قبل وصول النازيين لحكم ألمانيا عام ١٩٣٣ ، ويبدو أن مؤسس الجماعة حسن البنا وجد ضالته في مقولة جوبلز ، وبرع في تطبيقها وورثها لأهله وعشيرته.

يذكر محمود عبد الحليم فى كتابه "الاخوان المسلمون .. أحداث صنعت التاريخ .. رؤية من الداخل ج3ص314" ،كيف كان الاخوان ينشرون الاكاذيب والاشاعات ضد الرئيس عبد الناصر أثناء صراعهم معه عام 1954.

ثورة 30 يونيو وفشل الجماعة الإرهابية

عقب ثورة 30 يوليو المجيدة ،وفشل الجماعة الإرهابية على الارض فى السيطرة على الوطن و إخضاع الشعب المصري لحكمهم المقيت ،لجأوا إلى المجال الذى يليق بهم كجماعة من الجبناء والكذابين ،وهو مجال نشر الاكاذيب والاشاعات عبر وسائل الاعلام المختلفة .

وبالفعل تأسست حفنة من القنوات الفضائية المشبوهة التابعة لجماعة الاخوان الارهابية يتم بثها من الاراضي التركية ،فى حماية وتوجيه المخابرات التركية ،وبتمويل قطرى ،بهدف تفتيت الدولة المصرية من الداخل ،وذلك من خلال بث الاكاذيب والاشاعات وحملات التشكيك ضد كافة مؤسساتها ،والسعي لتشويه وطمس أى انجاز على الارض ،وبث روح اليأس والشك داخل المجتمع المصري وخصوصا فئة الشباب.

وسط هذا المستنقع الاخوانى،وقف "معتز مطر" كأحد أبرز من يتنفسون كذبا متبنيا مشروعا إخوانيا إجراميا ،تجاه الدولة المصرية شعبا ودولة.

فمن يتابع تاريخ هذا الدجال ،سيجد أنه بلا مبدأ اللهم مبدأ الحفاظ على مصلحته الشخصية ،وتجارته الرخيصة بإمكانياته المتواضعة وضحالة تفكيره.

فقد قدم هذا الطواشى نفسه عقب ثورة يناير كاعلامى ثائر ضد المجلس العسكري مطالبا بالدولة المدنية ،ثم ما لبث عقب تولى مايسمى بمرسى الحكم أن انضم لقناة الاخوان "مصر 25" مدافعا عن هذا الخائن وحكم المرشد ،وعندما وجد ان أتجاه الريح ضد الاخوان ،أعلن استقالته من قناتهم و أيد مظاهرات يونيو 2013 ، متخيلا أن عروض المحطات والجرائد سوف تنهال عليه ،ولكن نظرا لضعف موهبته وكفاءته ،ولما اشتهر عنه من تقلب حاد وسريع فى الاراء والمواقف ،إنصرف عنه الجميع ولم يعيره أحد أدنى إهتمام ،فما كان منه الا أن القى بكامل ثقله تجاه الإخوان مرة أخرى ،وإنضم لقناتهم "الشرق" ،شأنه شأن كل من فشل فى التحقق في مجاله أمثال محمد ناصر وهشام عبد الحميد وهشام عبد الله ومحمد شومان ...الخ.

شاشة قناة الشرق الارهابية

ومن يتابع بتمعن محتواه الاعلامى الذى يقدمه على شاشة قناة الشرق الارهابية ،سيجده يسعى من خلاله بكل حقد وشر وكذب ،إلى تحطيم الدولة المصرية ،والسعى إلى تشويه كل مؤسسة قوية داخلها.

فالجيش لديه ،هو أساس الانقلاب على ديمقراطية الاخوان المزعومة ،وهو الذى تفرغ بعد الانقلاب ،لتخريب سيناء وقتل وتشريد اهلها ،بحجة محاربة الارهاب الذى من وجهة نظره لا وجود له ،وأن كل هذه العمليات الارهابية هى من صنع النظام !! ،وإذا إنتهى الجيش من كل ذلك ،وتبقى لدى قادته بعض الوقت ،فانهم يشغلونه بالانقسام ومحاولة الانقلاب على بعضهم البعض وعلى الرئيس .

فقد نسي هذا الكذوب أن جيش مصر هو أعرق وأقدم مؤسسة داخل اقدم دولة مركزية وطنية فى التاريخ ،فجيش مصر هو إمتداد لجيش أحمس وتحتمس الثالث وحور محب ورمسيس الثانى ،فقد تربى رجاله على الولاء لهذا الوطن فقط والدفاع عن شعبه وترابه حتى الموت ، فهو لا يقتل شعبه أو يخرب ارضه ،أو يعرف حتى إنقسامات او إنقلابات ،فهو جيش وطنى ذو عقيدة عسكرية وطنية محددة ،لا تعرف الصراعات الايدلوجية او الانتهازية السياسية.

لم تقف أكاذيب المطرعند حدود الجيش المصري فقط لكنها طالت ايضا مؤسستي الشرطة و القضاء ، وذلك من اكذوبة الاختفاء القسري إلى قتل الشباب الأبرياء ،فقد تباكى كذبا على مقتل الارهابي عمر ابراهيم الديب فى تبادل اطلاق النار مع قوات الشرطة ،والتي اتهمها باختطافه وقتله ،وهو على حد زعمه شاب مسالم .. والمثير للدهشة أن تنظيم داعش هو من كشف كذبة مطر عندما خرج بفيديو كامل اكد انتماء هذا الشاب إلى صفوفهم وانه قتل اثناء اعداده لتنفيذ عملية إرهابية فى القاهرة،وبثت مشاهد له قبل العملية اثناء التدريب .

وهكذا ..

- يستمر الطواشى مطر فى نهجه المضل طوال حلقات برنامجه فى بقية الملفات التى تخص الدولة المصرية ،فهى لديه بحر من فساد ،وكل المشروعات التى اقيمت هى اكاذيب ،والتنمية والاصلاح ما هى إلا اوهام يخدع بها الرئيس شعبه !!.

النائب عمرو عزت حجاج يكتب: بالعقل .. نواجه البوم الناعق بالفتنة

- تناسى الطواشى مطر أن الشعب المصري ليس بالغر والمخدوع ، فنعم هو شعب طيب ومتسامح ،ولكن وراء هذه الطيبة والتسامح حكمة وقوة متوارثة عبر آلاف السنين ،وايمان ووطنية ،جعلته قادرا على التفرقة بين المرتزقة تجار الاكاذيب من امثاله ،وبين اخوانهم من المصريين المخلصين الذين يسعون للعمران والاصلاح من اجل مستقبل افضل لبلادنا .

-تناسى الطواشى مطر وقوف المصريين خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي فى اجراءات الاصلاح العظيمة فى شتى المجالات للحفاظ على الدولة المصرية من الانهيار.

عمرو عزت حجاج.. أصغر المؤرخين المصريين سناً

أخيرا..

- ستظل أيها الطواشى الكذوب وحدك تعوى منفردا كالكلاب ،فستظل هكذا ولن ينصاع لك الشرفاء أبناء الدولة الوطنية المصرية وأمثالك من الخونة والمغرضيين .

.ستظل أيها الطواشى وحدك تعوى كالكلاب ،ولنن تسقط دولة رئيسها البطل عبدالفتاح السيسي-

وللحديث بقية