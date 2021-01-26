خاص| طلب وتهديد وتحفيز.. كواليس جلسة ثلاثي "بيراميدز" للثأر من لاعبي الأهلي

ساعات قليلة تفصلنا علي مواجهة قمة الدوري المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن إطار الجولة العشارة من بطولة الدوري الممتاز .

وقال مصدر مقرب من داخل نادي "بيراميدز" أن هناك جلسة سرية جمعت بين ثلاثي الاهلي السابق وبيراميدز الحالي وهم؛ عبد الله السعيد، ورمضان صبحي ، وشريف إكرامي، وذلك من أجل وضع خطة للثار من النادي الشياطين الحمر وجماهيره في مباراة اليوم.

وأضاف المصدر أن رمضان صبحي تحدث مع عبد الله السعيد بصفته كابتن فريق بيراميدز في وجود الحارس شريف إكرامي معلنًا رغبته في الحصول علي "شارة الكابتن" في مواجهة اليوم أمام النادي الأهلي.

وأكد المصدر على أن رمضان صبحي يريد أن يظهر أمام محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مرتديًا شارة القيادة من باب "الكيد" ردا منه علي ما فعله حارس الاهلي تجاه، حيث منع الشناوي بصفته "الكابتن" لاعبو الفريق الاحمر ، عدم تهنئة رمضان صبحي بعيد ميلاده حفظا علي شعور جماهير الأهلي.

ومازالت جماهير الأهلى، لن تنسى لرمضان صبحى لاعب بيراميدز حاليًا رحيله عن الفريق، لدرجة أن "بوست" تهنئة من شقيق زوجته وزميله فى الفريق السماوى شريف إكرامى، بمناسبة عيد ميلاد العفيجى الـ24 تحول إلى معركة كلامية، عبر منصات التواصل واتهامات متبادلة بين الجماهير.

وأختتم المصدر، بأن عبد الله السعيد رفض الفكرة حيث يخشي قائد بيراميدز من اشتعال الفجوة بين لاعبي الاهلي وبيراميدز.

وتعرض رمضان صبحي لحملة هجوم قوية منذ رحيله في الميركاتو الصيفي خاصةً أنه رحل بطريقة مفاجئة لينتقل إلى بيراميدز وبشكل اعتبره الجمهور غير لائق.

بدأ رمضان مسيرته مع فريقه الجديد بيراميدز بمستوى مهتز بسبب الضغط الكبير الواقع عليه من قبل جماهير الاهلي، إلا أنه سرعان ما بدأ في التأقلم مع الفريق حتى وصل للتواجد ضمن هدافي الدوري المصري بعد تسع جولات من إنطلاقه برصيد أربعة أهداف.



والجديربالذكر، أن المباراة تقام في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا وتذاع عبر قنوات ONTIME SPORTS.