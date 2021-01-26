ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار بعد ظهورها في أغنيته الجديدة

وأثار ظهور حنين مع محمد رمضان، حالة واسعة من الجدل والفضول بين الجمهور، لتتردد الكثير من الأحاديث المختلفة حول إمكانية دخولها مجال الفن من خلال التمثيل أو الغناء مثل والدها.

ابنة محمد رمضان

تلقت حنين ابنة الفنان محمد رمضان العديد من التساؤلات بشأن دخولها إلى العالم الفني، حيث جاءها سؤال يشير إلى تفكيرها في التمثيل مع والدها لترد قائلة: "مش بحب التمثيل".

وردت حنين على سؤال من قبل إحدى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن حلمها في أن تصبح مغنية مستقبليًا، لتجيب نافية "لا" مكررة إجابتها.



محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان​ متابعيه عبر حسباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد من كواليس تصوير كليبه الجديد الذي يحمل اسم مصباح علاء الدين​، الذي سيطرحه قريبًا عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".

يشارك الطفل السوري محمد جنيد الفنان محمد رمضان في أغنية مصباح علاء الدين، وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي.