ابنة محمد رمضان تخطف الأنظار بعد ظهورها في أغنيته الجديدة

حنين محمد رمضان- ارشيفية
خطفت الطفلة حنين ابنة الفنان محمد رمضان الأنظار إليها، بعد ظهورها مع والدها في فيديو كليب أغنيته الجديدة "علاء الدين" الذي طرحها مؤخرًا.
وأثار ظهور حنين مع محمد رمضان، حالة واسعة من الجدل والفضول بين الجمهور، لتتردد الكثير من الأحاديث المختلفة حول إمكانية دخولها مجال الفن من خلال التمثيل أو الغناء مثل والدها.
ابنة محمد رمضان
تلقت حنين ابنة الفنان محمد رمضان العديد من التساؤلات بشأن دخولها إلى العالم الفني، حيث جاءها سؤال يشير إلى تفكيرها في التمثيل مع والدها لترد قائلة: "مش بحب التمثيل".
وردت حنين على سؤال من قبل إحدى متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، عن حلمها في أن تصبح مغنية مستقبليًا، لتجيب نافية "لا" مكررة إجابتها.
محمد رمضان
شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو جديد من كواليس تصوير كليبه الجديد الذي يحمل اسم مصباح علاء الدين، الذي سيطرحه قريبًا عبر قناته الخاصة على "يوتيوب".
يشارك الطفل السوري محمد جنيد الفنان محمد رمضان في أغنية مصباح علاء الدين، وتعد الأغنية من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي.
وعلى جانب آخر، يستمر رمضان تصوير مسلسله الجديد "موسى" والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخرج محمد سلامة.
يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل موسى، منهم: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.
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