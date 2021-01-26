كريم درويش: السياسية الخارجية حكيمة ورشيدة و لا ينكر جهودها الا جاحد

أكد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ان السياسية الخارجية سياسة حكيمة ورشيدة والوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال ولا ينكر تلك الجهود الا جاحد.
وزير الخارجية بمجلس النواب
وقال النائب ان السياسة المصرية تقوم علي اساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة كما تقوم علي الندية في التعاون والتعاون بالمثل.
وطالب النائب بعدد من الامور الهامة اولها ان تولي الوزارة اهتماما بالقوي الجديدة وخاصة الهند للاستفادة منها في المجال الاقتصادي والاستثماري وتحدث النائب عن النائب ملف الالغام بالساحل الشمالي مطالبا الدولة بالعمل علي المطالبة بالتعويضات اللازمة في هذا الامر.
كما طالب النائب الوزارة بتفسير ظاهرة عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل الدبلوماسي
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