اشتباكات ومفاجآت بالجملة.. ماذا تتوقع الأبراج لمواجهة الأهلي وبيراميدز ؟

تترقب جماهير الكرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل الثقيل، عنوانها الثأر ورد الإعتبار، بين الأهلي وبيراميدز، وهو اللقاء الذي سيقام في السابعة والنصف مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز .

ويتوقع خبراء علم الفلك والأبراج، أن تشهد مباراة اليوم أحداثاً عديدة، قد تكون مثار جدل بين جماهير الكرة في مصر في الأيام المقبلة، خاصة وأن الفريقين تجمعهما ذكريات وتحديات كثيرة، وهناك عوامل متعددة قد تساهم في زيادة وتأجيج الأحداث في مباراة الليلة .

دوت الخليج سألت خبيرة علم الفلك، نور الشقيري، عن توقعات الأبراج لما ستسفر عن مواجهة اليوم بين الأهلي وبيراميدز في الدوري، والتي قالت أن اللقاء لن يمر كأي مباراة عادية، وسيشهد أحداث مثيرة، واشتباكات بين لاعبي الفريقين .

خاص| طلب وتهديد وتحفيز.. كواليس جلسة ثلاثي "بيراميدز" للثأر من لاعبي الأهلي

وأشارت إلى أن الأبراج تشير إلى أن التوفيق لن يكون حليف الفريق الأحمر، وأن الأقرب هو خروج الأهلي خاسراً، أو على الأقل متعادلاً، مؤكدة أن اثنين من لاعبي القلعة الحمراء السابقين سيكون لهما ظهور خاص بشكل معين في المباراة .

وتوقعت خبيرة الأبراج أن يشهد اللقاء حالات طرد عديدة، لن تقل عن حالتين، وأن تحدث اشتباكات بين اللاعبين وخاصة من كانت تربطهم علاقات صداقة في الماضي القريب .

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يغادر خلال ساعات ويتجه للقلعة الصفراء

وأضافت: "المباراة ستشهد ظهور بارز لنجم جديد، وخسارة الأهلي لأحد أهم نجومه، ما قد يتسبب في غضب كبير بين الجماهير" .

وأكملت: "بالنسبة للتحكيم فلن تخلو المباراة من الأخطاء، لكن هناك خطأ كبير سيحدث في الشوط الأول، وسيكون له تأثير بالغ في نتيجة اللقاء النهائية" .

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية صوب ملعب الدفاع الجوي لمشاهدة أحداث قمة الدوري التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، وذلك في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في البروفة الأخيرة للنسور الحمر قبل السفر إلى قطر يوم الجمعة المقبل للمشاركة في كأس العالم للأندية، والذي ينطلق 4 فبراير ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول

فى الوسط.. حمدي فتحي وأليو ديانج وأفشة وحسين الشحات ومحمود كهربا

فى الهجوم.. محمد شريف

ويحتل الأهلى صدارة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 6 وتعادل في 2، وسجل لاعبوه 19 هدف وسكنت شباكه 4 أهداف، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 13 نقطة، بعد أن خاض 8 مواجهات حقق الفوز في 3 وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 11 هدف وسكنت شباكه 8 أهداف.