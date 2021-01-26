حُسم الأمر.. تعرف على وجهة مصطفى محمد بعد رحيله من الزمالك

مصطفي محمد لاعب الزمالك
سلطت الصحف التركية اليوم الثلاثاء الضوء على مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة بنادي الزمالك، في ظل ارتباط أسمه بنادي جالطة سراي وهو يعد أحد أندية القمة في الدوري التركي.
وكشفت صحيفة "takvim" التركية على أن مسئولي جالطة سراي لديهم إصرار كبير لضم مصطفى محمد، خاصة أن مهاجم الزمالك هو الخيار الأفضل لدى فاتح تيريم مدرب الفريق الأحمر والأصفر.
وواصلت الصحيفة التركية: أن إدارة نادي جالطة سراي تواصل الضغط على الزمالك من أجل الظفر بخدمات اللاعب، خاصة في ظل تذبذب مستوى مهاجم الفريق دياني وفالكاو
وأوضحت الصحيفة: أن إدارة جالطة سراي عاودت الاتصال مرة أخرى بإدارة الزمالك، وقدمت عرض جديد، وينتظر الفريق التركي تتراجع الأبيض عن المقابل المادي المقدر بـ 5 ملايين يورو للتفريط في مصطفى محمد، وذلك بعد إصرار اللاعب على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.
وكان قد أخر عرض قدمه نادي جالطا سراي للفريق الأبيض من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد لمدة موسم ونصف بنظام الإعارة مع وضع بند بأحقية الشراء.
وتشير الأنباء القادمة من القلعة البيضاء عن اقتراب إتمام الصفقة بين الفريقين، بعدما أبدى المسؤولين في نادي الزمالك موافقتهم المبدئية على رحيله والاستعداد للتعاقد مع بديل له.
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