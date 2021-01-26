زعيم الأغلبية بالبرلمان يهاجم الكونجرس.. ويطالب شكرى بإيصال رسالته

جدة - نرمين السيد - وقال رشاد، فى كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، "وزير الخارجية منوط به توصيل تلك الرسائل، فلم يعد من المقبول مهاجمتنا بمصطلحات للمتاجرة السياسية أمثال وجود معتقلين سياسيين فى مصر".

وتابع: "مصر لها تاريخ فى دول العالم أجمع، وهناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، والوزير سامح شكرى هو المنوط بهذا الملف والتعبير عنه للخارج نيابة عنا كنواب، كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية فى الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات فى الشأن المصرى، فلم يعد مقبولًا المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره".

واستطرد: "هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلى بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ما حدث فى الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعى أن أعضاء مجلس النواب لهم الحق الأصيل فى التحدث عن قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى".

وشدد: "لا يوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، واستخدام كلمة المعتقل السياسى للمتاجرة فى البيانات فقط، وهى كلمة مرفوضة".

وتابع: "لدينا مؤسسة عريقة اسمها القضاء المصرى، تضرب بجذورها فى التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه فى كل مراحل التحقيق بنزاهة تامة".

وواصل: "لم يعد مقبولاً بعد كل ما يحدث فى مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكل التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لا وجود لها على أرض الواقع، وكلامى تحديدا لأعضاء الكونجرس وكل الأعضاء اللذين يحاولون التدخل فى شؤونا".