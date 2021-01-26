الأوقاف تدفع بـ 3 شباب من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية

جدة - نرمين السيد - اعتمدت وزارة الأوقاف، ثلاثة شباب جدد من حملة الدكتوراه للعمل بالإدارة الإشرافية بالإدارة المركزية لشئون الدعوة فى إطار خطة الوزارة، للدفع بالشباب المثقف وبخاصة الحاصلين على الدكتوراه، فى مفاصل العمل القيادى والدعوى والإشراف.





وأوضح بيان صحفى، أن الشباب هم: 1.سعيد حامد مبروك بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه فى الفقه المقارن – مديرًا لإدارة بحوث الدعوة. 2.عمرو محمد مصطفى بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه فى الفقه المقارن – مديرًا لإدارة الفتوى. 3.أحمد عبد الهادى على حسن بالدرجة الوظيفية الأولى (أ) وحاصل على الدكتوراه فى الأديان والمذاهب – مديرًا لإدارة الشئون العلمية والإدارية للمراكز الثقافية.

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