عاجل.. التعليم: امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو المقبل.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية إلى مايو المقبل، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات فى هذا الشأن، مُشددةً على عقد كل امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام فى 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه فى حالة إجراء أى تغييرات فى موعد الامتحانات سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل الجهات المعنية.

وفى سياق متصل، تم استكمال تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020 - 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التى بدأت 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

وناشد" التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام، ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة "0227963273".