خبير: مشروع إحياء الحرير سيؤدى إلى طفرة فى الصناعة والتصدير

أكد الدكتور أسامة غازى أستاذ الحرير بوزارة الزراعة ، أن صناعة الحرير تعد مشروعات صناعية زراعية ، منوها إلي أن مبادرة إحياء مشروع صناعة الحرير بالوادى الجديد بالتعاون مع وزارة الزراعة تعد الاكبر من نوعها حيث تببدأ ب
بألف فدان .
وأوضح " غازى" خلال تصريحات ل "دوت الخليج " ، أن هناك بعض المستثمرين يعملون بصورة فردية فى صناعة الحرير بمحافظات المنيا والإسماعيلية وغيرها من المحافظات الأخرى .
وأشار " استاذ الحرير بوزارة الزراعة " إلى أن مبادرة إحياء مشروع صناعة الحرير ستؤدى إلى طفرة كبيرة فى مجال الصناعة والتصدير، مضيفا أن لدينا العديد من المشروعات التى تقوم على الحرير مثل السجاد ، والنسيج.
وتابع قائلا :" كما أننا نحتاج إلي مصانع لتجهيز الخيوط من الحرير ، مما يوفر فرص عمل للشباب ، لافتا إلي أنه يتم تدريب عدد من الشباب فى الوادى الجديد والخارجة على العمل فى صناعة الحرير عمليا ونظريا ، حتى يكونوا مدربين من جميع النواحى على التعامل مع دود القز لاستخراج الحرير.
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