نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد ترقية ١٤٨٧٤معلماً واخصائي من أعضاء هيئة التدريس بعد توافر الشروط المقررة قانونآ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حركة ترقيات " ١٤٨٧٤ " معلمًآ وأخصائيآ، من أعضاء هيئة التعليم بمديرية التربية والتعليم بالجيزة والذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية إلي الوظيفة الأعلي .

جاء ذلك بناء علي القرار الصادر برقم " ٢١٠ " لسنة ٢٠٢١ الذي ينص علي أنه اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٠ يتم ترقية " ١٤٨٧٤ " من أعضاء هيئة التعليم شاغلوا وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائين الإجتماعيين ، والأخصائين النفسيين ، وأخصائي التكنولوجيا ، واخصائي الصحافة والإعلام ، وأمناء المكتبات وذلك من الذين منحوا شهادة الصلاحية اللازمة للترقية إلي الوظائف الأعلي .

كما أصدر المحافظ قرار رقم " ٢٠٥" لسنة ٢٠٢١ والذي ينص على اعتبارا من ١ يناير ٢٠٢٠ علي نقل عدد " ٥٢ " من شاغلو وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم علي أختلاف درجاتهم المالية من العاملين القائمين بالتدريس أو بالتوجيه ، والإخصائيين الإجتماعيين ,. والأخصائين النفسيين ، وأخصائي التكنولوجيا ، واخصائي الصحافة والإعلام ، وأمناء المكتبات ومن كان يشغل إحدي هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل في وظائف الأدارة بالمدارس والإدارات والمدرية التعليمية التابع لها والذين أستوفوا متطلبات التنمية المهنية المقررة إلي وظائف المعلمين أو ما يعادلها وذلك بعد التحقق من أستيفتائهم باقي أشتراطات شغل الوظائف المنقولين اليها .

وأكد محافظ الجيزة أن القرارات جاءت وفقآ لقرار وزير التربية والتعليم بشأن منح شهادة الصلاحية اللازمة لترقية أو نقل أعضاء هيئة التعليم من الذين أستوفوا البرامج التدريبية اللازمة للترقية للوظيفة الأعلي ومن توفرت فيهم شروط شغل وظائف المعلمين .

كما أكد المحافظ إن القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والأهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنيًا واجتماعيًا .