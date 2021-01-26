نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية: التنسيق مع مجلس الأمن والمحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن وزارته تشارك مع دول العالم لمواجهة التطرف والإرهاب، قائلًا "ننسق مع مجلس الأمن والمحافل الدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب".

وقال وزير الخارجية خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الأن بمقر المجلس، ننسق مع الشركاء لموافاة الشركاء بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية، لافتًا إلى إدراجهم على قائمة التنظيمات الإرهابية ببعض الدول على مستوى العالم.

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

