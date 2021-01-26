«القابضة للمياه» تبحث استعدادات شركاتها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، رؤساء الشركات التابعة، بسرعة تحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ عمليات الإحلال والتجديد والمشروعات المستهدفة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مرحلتها الثانية، وتدقيق تلك البيانات، والتنسيق الكامل مع جميع الجهات التنفيذية.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، عبر "الفيديوكونفراس" مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد رسلان تواصل المتابعة المستمرة لتطورات الموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تشمل تطوير الريف المصرى بالكامل على مستوى الجمهورية، فى إطار اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد رسلان على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ضررة الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن المبادرة من أهم المشروعات القومية التى تمس حياة المواطنين وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.

ووجه رئيس الشركة القابضة، بتشكيل فريق عمل من إدارات تكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة والشركات التابعة، لتصميم وبرمجة تطبيق لتسجيل كل البيانات الخاصة بالمشروع وتحديثها بصفة مستمرة وإصدار تقارير يومية عن موقف التنفيذ.

وأشار إلى أختيار أفضل الكفاءات لإدارة المشروعات التى تتعلق بالمبادرة الرئاسية فى الشركات التابعة، وأهمية دور إدارات المخطط العام فى المرحلة المقبلة، والاتفاق مع الجهات التنفيذية على تحديد عدد من النماذج الهندسية والفنية وتحديد أنسبها للتطبيق وفقا لاحتياجات كل مركز أو قرية أو تجمع ريفى المستهدف ضمن المبادرة.