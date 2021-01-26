وزير الخارجية عن طلب جوازات سفر أزواج النائبات: أرى وجاهته لتوحيد المعاملة

جدة - نرمين السيد - قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن استخراج الجوازات الدبلوماسية ليس من اختصاص الوزارة، وإنما يتم من خلال لائحة وقواعد معدة بمعرفة وزارة الداخلية، بتحديد الجهات والشخصيات التى ينطبق عليها شروط استخراج جوازات دبلوماسية وكذلك أسرهم.





جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، تعقيبًا على طلب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والذى طالب باستخراج جوازات دبلوماسية لأزواج النائبات أسوة باستخراج جوزات سفر زوجات النواب. وأضاف وزير الخارجية: "أرى وجاهة الطلب بتوحيد المعاملة"، معلنًا أنه سيعرض وجاهة الأمر عند تداوله بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصلحة الجوزات.

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