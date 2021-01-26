سامح شكرى للنواب: نتعامل مع إدارة الرئيس بايدن بكل انفتاح وتقدير

جدة - نرمين السيد - كشف سامح شكرى، وزير الخارجية، عزوف الشباب عن الالتحاق للعمل بوزارة الخارجية، مشيرًا إلى أنه تم الترويج فى الجامعات وتعريف الشباب بدور الخارجية وتحفيز الشباب شرف التمثيل الخارجى وشرف تمثيل الدولة.





وأكد الوزير، فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن أعداد كبيرة بدأت فى التقدم للوزارة للالتحاق بالعمل الدبلوماسى، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعين بخيرة شباب مصر.

وأوضح وزير الخارجية أن المعادلة بين مستوى الأجور فى الوزارة وبين القطاع الخاص، يظل ضاغطًا فى هذا الشأن، قائلا: "من يتقدم يأتى تقديرًا لهذا العمل واتصالاً بمصالح الدولة، ويتجاوز عن الاعتبارات المالية ويلتزم بهذه الرسالة التزامًا مطلقًا".

وأشار إلى أن مصر دولة ذات سيادة تستطيع أن تقوم بدورها بدون أى تدخلات، مؤكدًا أن مصر نجحت فى التعامل مع أمريكا رغم تعاقب الإدارات المختلفة.

وقال: "إدارة الرئيس بايدن نتعامل معها بكل انفتاح وتقدير مع دولة لها كل تقدير وتأثير باعتبارها دولة عظمى، ولكن هذا التعامل يأتى فى إطار التوازن من أجل مصلحة مصر فى المقام الأول ومواجهة التحديات".