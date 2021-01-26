البرلمان يحيل بيان الخارجية للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعدما انتهى وزير الخارجية من التعقيب على كلمات النواب تعليقا على بيانه.

وكان السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أكد أن مصر لا تقبل التدخل فى الشئون الداخلية، وذلك تعقيبا على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها فى الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان.

كما أكد وزير الخارجية أن هناك تصديا لأية محاولات للتدخل وهناك قنوات إتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان، مشيرا إلى إلتزام مصر بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلها تخضع للمراجعة الدورية فى مجال رعاية حقوق الإنسان.