عاجل.. وزير الخارجية يطالب إثيوبيا بالاعتراف بالحقوق المائية لمصر والسودان

جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن إثيوبيا دولة شقيقة، قائلا: "حاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير فى مفاوضات تراعى مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة فى إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعى المصالح بنفس القدر".





وقال سامح شكرى فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء:"على أديس أبابا أن تعترف بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولى المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائى، وعلى المجتمع الدولى أن يكون مستعد فى مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف". وتابع: "مسار التفاوض لن يؤدى لأى قدر من التفريط فى مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمى مصالحها، وألا يأتى أى ضرر من أى تصرف غير مسؤول، ونطالب شركائنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لا يُفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".

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