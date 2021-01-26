وزير الطيران يهنئ العاملين بالوزارة بذكرى عيد الطيران المدني

هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران ونائبه الطيار منتصر مناع جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بمناسبة ذكرى عيد الطيران المدني المصري الواحد والتسعين والذي يوافق 26 يناير من كل عام بدءا من عام 1930 وذلك تزامنا مع مرور 50 عاما على إنشاء وزارة الطيران المدني في شهر يناير عام 1971.
وبهذه المناسبة الذي أطلق عليها الوزير شعار التحدي والنجاح أعرب الطيار محمد منار عن خالص شكره وتقديره لمجهودات جميع العاملين بالشركات والهيئات التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية وبخاصة العام الماضي من أجل رفعة وتقدم هذا المرفق الحيوي في ظل ما شهدته صناعة النقل الجوي من صعوبات وتحديات على المستوى العالمي في ظل جائحة #كورونا.
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