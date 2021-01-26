في حضور سعفان .. مجلس جامعة الزقازيق يشيد بالتعاون مع ”القوي العاملة”

عقد مجلس جامعة الزقازيق ، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة ، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ، والدكاتره غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب وأحمد عبد الستار أمين عام الجامعة ، والسادة عمداء الكليات ، وعدد من وكلاء الكليات .

في مستهل اجتماع فعاليات مجلس الجامعة هنأ رئيس الجامعة رجال الشرطة من ضباط وجنود بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٦٩ الذي يوافق 25 يناير من كل عام مؤكدا أن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل بكل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف في مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التي تسعى لنشر الخراب والدمار في كل مكان .

ورحب الدكتور عثمان شعلان بأعضاء المجلس واهتمام الوزير محمد سعفان وزير القوي العاملة علي حضوره وتشريفه جلسات المجلس باستمرار في المواعيد المحددة لها، وعلى المستوى الأخلاقي العالي في التعامل مع أعضاء المجلس، مؤكدا انه نموذجا للوزير المسئول في مجال عمله معربا عن تقديره للتعاون الدائم بين الجامعة ووزارة القوي العاملة .

وقال الوزير: إن حرصه على حضور اجتماعات المجلس، إنما هو مسؤولية وأمانة يجب تأديتها سيحاسبنا عليها الله عز وجل، وينبع ذلك من حرصنا على المشاركة في توعية الطلاب وبناء معارفهم حول كل نواحي المجتمع ومجالات العمل فيه، لافتا ان ذلك لن يتأتى إلا بالمشاركة والتعاون فيما بين الجامعات والجهات الأخرى.

وشدد الوزير على ضرورة ان يكون الطالب والمواطن مطلعا بشكل عام على كل الثقافات والتجارب المجتمعية المتقدمة، والقوانين المحلية التي تحكم مجتمعه حتى يعمل بجهد على تحقيق التطور والتقدم والتنمية له، مما يكسبه الخبرة الحياتية اللازمة التي يحتاجها في حياته.

وأوضح سعفان أنه يجب التركيز في المحاضرات والندوات التي يتلقاها الطلاب في الجامعات على الموضوعات المحورية المهمة والتي يحتاج الطالب التوعية حولها واستزادة المعارف في شانها، والعمل على دفع الطلاب نحو الوصول لذلك المستوى بكل السبل التي ترغبه في الاهتمام بذلك، حتى نصل بأبنائنا لمستوى أفضل مما حققناه لانفسنا بالعلم .