المنشآت الفندقية تكشف طريقتها لحل مشاكل كود الحماية المدنية

نسقت غـرفــة المنشآت الفندقية مع الادارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث السكان والبـنـاء "لجنة الوقايه من اخطار الحريق" لإيجاد حلول للفنادق التي تتقدم للغرفة بشكوى من مال حظات الحماية المدنية، وتم بالفعل تقديم العون والحلول في العديد من المشاكل للعديد من الفنادق بالقاهرة الكبرى وبمحافظات اخرى .
أوضحت غرفة المنشات الفندقية أنه تم تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية "الادارة العامة للحماية المدنية –مركز بحوث االسكان والبناء –غرفتي المنشات الفندقية والسياحية لتعديل بعض بنود الكود المصري لمكافحة الحريق، للتسهيل على المنشات الفندقية والسياحية واعطاء المعلومات واضحة ودقيقة .
قالت الغرفة أنه بفضل المجهود المبذول والتعاون المقدم من طاقم الادارة العامة للحماية المدنية و الدكتور رافت شميس رئيس اللجنة الدائمة لكود الحريق بمركز بحوث االسكان والبناء والمهندسين القائمين على اعداد الكود ، فقد تم صدور قائمة الفحص والتفتيش (LIST CHECK (اشتراطات التامين للمنشات الفندقية العائـمـة وكـذا المنـشـات الفندقية القائمة على النحو التالي :
1 -صدور قائمة الفحص والتفتيش الشتراطات تامين المنشات العائمة القائمة
2-صدور النشرة الفنية الخاصة بتامين العائمات المتحركة والثابته والمنشاه قبل صدور الكود المصري
للحريق .
3 -صدور قائمة الفحص والتفتيش الشتراطات تامين المنشات الفندقية القائمة المقامة قبل
لكود المصري الصادر بالقرار الوزاري رقم 526 لسنة 2019
4-تحرير العديد من المراسالت بين غرفة المنشات الفندقية ومركز بحوث االسكان والبناء بشان تلك
الفترة انتهت الى اعادة اصدار قائمة الفحص والتفتيش (LIST CHECK النهائية
5-موافقة مجلس الوزراء على مد مهله العمل بكود الحماية المدنية لمدة ستة اشهر
6- إجراء المعاينة قبل تاريخ 21/8/2020 بوقت كاف الستخراج التراخيص
7- انعقاد العديد من اجتماعات اللجنة المشكلة لمناقشة وتحديد اشتراطات الوقاية من
اخطار الحريق بالفنادق البيئية والمخيمات السياحية
8- اجتماع هشام الشاعر عضو مجلس الادارة لطرح وتوضيح قائمة الفحص والتفتيش
LIST CHECK
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