المنشآت الفندقية تنجح فى إنشاء قاعدة بيانات للعاملين.. اعرف الهدف

أوضحت غرفة المنشآت الفندقية، أنه تم تفعيل للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمعدل بالقرار الوزارى رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإنشاء قاعــدة بيانات العاملين لتكون برئاسة رئيس قطاع المنشات الفندقية والسياحية بوزارة السياحة، وتضم اللجنة ممثلي (وزارة الداخليـة الإدارة العـامـة لشـرطة السياحة والاثار – وزارة السياحة –

غـرفة المنشات الفندقية –غرفة المنشآت السياحية).

أفادت غرفة المنشآت الفندقية أنه تم تشكيل أمانة فنية تضم ممثلي الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ووزارة السياحة وغرفتي المنشآت الفندقية والمنشآت السياحية بحضور اللواء المستشار الآمنى للاتحاد والغرف التابعة له، لمتابعة أعمال اللجنة الدائمة لقاعدة البيانات.

وأضافت غرفة المنشات الفندقية أن الهدف من إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بجمهورية مصر العربية، استخراج كارنية موحد مؤمن لكل العاملين وتنفيذ توجه الدولة بميكنة كل التعاملات بين المواطنين وكل الأجهزة بالدولة.

استكملت غرفة المنشآت الفندقية، أن الأهداف تتضمن الكشف الدوري على كل العاملين أمنيا واستبعاد من لا يصلح من العمل بالمنشآت بما فيها العماله الاجنبية سواء كانت عمالة دائمة او مؤقته ويتم دعمها ببيان بالمخالفات التي يرتكبها هؤلاء العاملين لتفعيل القائمة السوداء، واتخاذ كل الإجرءات الاستباقية للحد من الجرائم السياحية.

أضافت أنه قد نجحت الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية التالية: وزارة الداخلية متمثلة في (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وزارة السياحة، غرفة المنشآت السياحية والشركة المنفذه لبرنامج قاعدة بيانات العاملين) فى الانتهاء من البرنامج الخاص بتسجيل كل بيـانـات العامليـن بالفنـادق.

كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارة الداخلية الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات – شرطة السياحة والاثار– ممثلي وزارة السياحة – ومسئول نظم المعلومات بغرفة المنشآت الفندقية ومسئول نظـم المعـلـومات بغـرفــة المنشآت السياحية وممثلي الشركة المنفذة لبرنامج التدريب فى الفنادق.