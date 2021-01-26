نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة".. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال جلسة النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلي وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم، عدة تصريحات هامة خلال جلسة النواب المنعقدة اليوم، لاستعراض جهود المبذولة لوزارة الخارجية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الخارجية:

دور وزارة الخارجية في مواجهة الاٍرهاب:

اكد وزير الخارجية سامح شكرى علي الدور المحورى الذى قامت به مصر بمجلس الأمن وحظى بتقدير المجتمع، وأسفر عن تبنى قرارات ذات صلة، منها تجفيف منابع تمويله ومواجهة ظاهرة المقاتلين الأجانب، وهى القرارات التى تسعى الوزارة لمتابعة تنفيذها.



ونوه وزير الخارجية، إلى التنسيق مع الشركاء وموافتهم بأحدث المعلومات حول التنظيمات الإرهابية والإخوانية وما ترتكبه التنظيمات التابعة، فى ضوء الخطى إدراج الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية.

قوة العلاقات بين مصر والصين:



أكد السفير سامح شكرى وزير الخارجية، أن قوة العلاقات بين مصر والصين، والتى تتجلى بدعمهما لبعضهما البعض في وقت الشدائد، لافتًا إلي تمتع العلاقات المصرية الصينية بخصوصية شديدة من حيث التوافق في الرؤى والآراء للبلدين اللتين تدعمان الحلول السلمية والدبلوماسية للأزمات والصراعات في منطقة الشرق الأوسط



وقال شكرى، إن السنوات الأخيرة شهدت التعاون بين الصين ومصر فى كافة المجالات، حيث حققت العلاقة الثنائية تطورا كبيرًا، لافتًا في هذا الصدد إلي أن مصر أول دولة عربية وإفريقية أسست علاقات دبلوماسية مع الصين، وعلى مدار 64 عاما، تبادلا الدعم وتعزيز التعاون.



وتابع شكرى أن مصر والصين تسعيان إلى تعزيز التعاون الدولى فى عصر العولمة وتحقيق أقصى استفادة من مبادرة الحزام والطريق التى أطلقها الرئيس شي جين بينج عام 2013.

دعم وزارة الخارجية لوزارة الري:

أوضح وزير الخارجية، أن وزارة الخارجية قدمت الدعم اللازم لوزارة الرى، واشتركت مع أجهزة الدولة المعنية في هذا الملف بمختلف المفاوضات التى جرت في السنوات الأخيرة، ومن بينها التى جرت في واشنطن وأدت إلى صياغة مشروع اتفاق لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، والذى وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، تأكيدا لتوفر الإرادة السياسية نحو إبرام اتفاق لصالح حفظ حقوق الدول الثلاث، إلا أن إثيوبيا تحفظت على الاتفاق ورفضته وشرعت في ملء خزان سد النهضة بشكل أحادى، مخالف لاتفاق وقواعد ملء السد وتشغيله.

موقف الخارجية من سد النهضة:

كشف السفير سامح شكرى وزير الخارجية عن موقف وزارته بشأن أزمة سد النهضة قائلا: "انطلاقا من حرص الدبلوماسية إلى اللجوء للدعم الدولى، وهو ما أسفر عن إحالة الملف إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة الذى عقد جلسة لمناقشة قضية سد النهضة في سابقة هى الأولى من نوعها لقيام مجلس الأمن ببحث الآثار السياسية والمائية، تقديرا لمكانة مصر ودورها واقتناعا بعدالة القضية، وإدراكا لخطورة القضية على الأمن واستقرار المنطقة".

واضاف شكرى، أن مصر أوضحت خلال جلسة مجلس الأمن أن مياه نهر النيل تمثل قضية حياة لشعبنا، وأن نهر النيل ليس حكر على أحد، مؤكدا أن مصر لن تفرط في حقوقها، ولن تتهاون مع أى ضرر لمصالحها أو يمس مقدرات شعبها الذى يرتبط حياته بنهر النيل.

موقف وزارة الخارجية في القضية الفلسطنية:

واستكمل وزير الخارجية السفير سامح شكرى، أن السياسة المصرية تعلى المبادئ ولا تجافي القيم، مشيرا إلى أنها تنتهج سبيلًا معتدلًا يعلي قيمة التعايش، وتحقيق توافق المصالح المصرية فى ضوء ما تمليه علينا حضارتنا من منظومة أخلاقية، لافتًا إلي أنها عندما توصلت لاتفاق سلام مع إسرائيل لم تبعد عن محيطها، وظلت القضية الفلسطينية علي رأس أجندتنا.



رؤية الدولة المصرية:



وأضاف شكري، أن وزارة الخارجية تعمل علي تنفيذ رؤية الدولة المصرية، والدفاع عن الثوابت المصرية لتحقيق رؤية وأهداف الدولة المصرية، وصون الأمن ومواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والعمل علي إيجاد حلول سليمة للنزاعات التي تشهدها المنطقة تحقيقا لمصالح الدولة المصرية، لافتًا إلي أن التحرك المصري يرتكز علي حماية ما تحقق من انجازات، وسعيا لمزيد من المكتسبات في ضوء عمل الحكومة وخاصة فيما يتعلق بحماية الأمن القومي وتحقيق سياسية مصر الخارجية.

خدمات الوزارة



وأشار وزير الخارجية السفير سامح شكرى إلي أن خدمة المواطنين والعمل القنصلي في مقدمات عمل الوزارة، حيث تحرص الوزارة علي الشق الخدمي والتواصل مباشرة مع مصالح المواطنين في الداخل والخارج بشكل يتناسب مع حجم ومكانة المصريين.



ونوه سامح شكري، إلي الاهتمام بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية، لاسيما وأن موقع مصر الجغرافي يحتم علي الجميع أن يعلم بجهود جهد القيادة السياسية الرشيدة.

