نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زعيم الأغلبية البرلمانية: لم يعد من المقبول التدخل في الشأن المصري وخاصةً من الكونجرس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، إن مصر لها تاريخ في دول العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هناك ملاحظة مهمة ورسالة يجب توجيهها من خلال مجلس النواب، مضيفًا "كل يوم نجد بعض الرسائل من أعضاء المجالس النيابية في الدول الأخرى، والكونجرس على سبيل التحديد، تتعلق بتدخلات في الشأن المصري"، مؤكدًا أنه لم يعد مقبول المتاجرة ببعض المصطلحات السياسية كالاعتقال وغيره.

وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقاء وزير الخارجية السفير سامح شكري بيان وزارته، قائلًا: هذه نقطة تتعلق بالشأن الداخلي بشكل بحت، فليهتموا بشؤونهم، ورأينا ما حدث في الولايات المتحدة، وهو كفيل أن يصلحوا من شؤون بلادهم، ومن الطبيعي أن أعضاء مجلس النواب لهم الحق الأصيل في التحدث في قضاياهم الداخلية لا الاهتمام بشؤون دول أخرى.

وقال: لا يوجد عندنا هذا المصطلح من الأساس، فالمعتقل السياسي للمتاجرة في البيانات فقط، وهي كلمة مرفوضة، متابعًا: لدينا مؤسسة عريقة إسمها القضاء المصري، تضرب بجذورها في التاريخ، فوق مستويات الشبهات، ولديها القدرة على تحقيق العدالة، وتخضعه للإجراءات القانونية، والكل له حرية الدفاع عن نفسه في كافة مراحل التحقيق بنزاهة تامة.

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية، قائلًا: لم يعد مقبولًا بعد كل مابات يحدث في مصر من إنجازات وحرية سياسية وديمقراطية وتمثيل لكافة التيارات السياسية، أن يتشدق علينا البعض بألفاظ لاوجود لها على أرض الواقع، وكلامي تحديدا لأعضاء الكونجرس وكافة الأعضاء اللذين يحاولون التدخل في شؤونا.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

