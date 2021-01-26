نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية من البرلمان: سياسة الأمر الواقع لا تُفرض على دولة بحجم مصر وشعبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، الإستماع لبيان وزير الخارجية سامح شكري، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة خلال الفترة 2018 -2020.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن إثيوبيا دولة شقيقة، قائلًا: حاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف لا زلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.

وأضاف "شكري" في تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم:على أديس أبابا أن تعترف بأن هناك حقوقا مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعدا في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه ملف سد النهضة.

وتابع وزير الخارجية: مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وألا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسؤول، ونطالب شركاءنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، مستطردًا "الأمر الواقع لا يفرض على دولة بحجم مصر وشعبها".

جدير بالذكر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كان قد ألقي أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

