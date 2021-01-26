سحر البزار لسامح شكري: ماهي خطة الوزارة لتحسين مرتبة الباسبور المصري

وجهت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، ثلاث أسئلة لوزير الخارجية سامح شكرى، في الجلسة العامه، اليوم، التى استعرض فيها وزير الخارجية إنجازات الوزارة وعرضها على مجلس النواب.

وقالت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، موجههة حديثها لوزير الخارجية:" قوة الدولة و تأثيرها الإقليمي والدولي ينعكس على ثقة الدول الأخرى لها والسماح لمواطنيها بحرية الدخول وفى هذا السياق الكثير من الدول فى المنطقة تعمل على تأمين دخول مواطنيها بحريه لأكبر عدد من الدول.

سحر البزار تتسائل عن تصنيف الباسبور المصرى

واستكملت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، سؤالها عن التصنيف العالمى للباسبور المصري ومؤشر التنقل، حيث يمكننا دخول 50 دولة فقط في حين أن دول صاعده في المنطقة استطاعت رفع مرتبة باسبورها لاكثر من 20، مع ضمان دخول مواطنيها لأكثر من 100 دولة. ماهي خطة الوزارة لتحسين مرتبة الباسبور المصري و زياده عدد الدول التي يدخلها المواطن بحريه مما يسهل حريه انتقال المواطن المصري عامة و المصريين بالخارج خاصه و اللي يبلغ عددهم اكتر من 11 مليون مواطن.

ووجهت النائبة سؤالًا عن مشروع نيوم السعودى، قائلة:" هل تم دراسة تأثيره علي مصر و خاصة سيناء؟ وما هي خطة الدولة للتعامل مع الآثار؟

كما تسائلت بشأن خطة الوزارة في التعاون و التعامل مع مراكز بحثية بأمريكا و أوروبا في القضايا التي تهم مصر و علي رأسها مكافحة الإرهاب ؟