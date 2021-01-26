مدرب بيراميدز السابق يكشف عن أفضل لاعب في مصر

يدخل فريق الأهلي وبيراميدز اليوم الثلاثاء مباراة من العيار الثقيل في تمام الساعة السابعة والنصف وينتظر الجميع اللقاء بفارغ الصبر.

وكشف مدرب بيراميدز السابق"أنتي تشا تشيتش" على أن لاعب الأهلي محمد مجدي"أفشة" هو أفضل لاعب في صفوف الأحمر قبل رحيل اللاعب من بيراميدز.

وأوضح مدرب بيراميدز: أن أفضل لاعب في مصر بالنسبة لي هو مجدي"أفشة "قبل رحيلة من بيراميدز.

وتابع حديثة:لقد شاهدت هدفه وشاهدت مباراة بطولة إفريقا ،هو لاعب كبير ولهو تأثير قوي في المباريات ويربط الخطوط ببعض .

وأضاف مدرب بيراميدز سابقاً حديثة قائلاً: أن شريف إكرامي حارس مرمي جيد،ولكن اتحدث في نقطة ان فريق بيراميدذ كان لايحتاج الي حارس مرمي ثالث ،فريق بحجم بيراميدز يملك 3 حراس بمستوي عالي،يضع مشكلة وعقبه بين الحراس والفريق نفسه،لذا عندما كنت ادرب الفريق كنت لا اطلب حارس ثالث.

وعن اللاعبين المنضمين حديثاً إستكمل قائلاً:لم يحدثني احد عن الاعبين الجدد الذين انضموا للفريق ولكن يمتلكون إمكانيات جيدة ومهارات يمكنهم التأثير مع بيراميدز ليحققوا نتائج إيجابية.

والجدير بالذكر أن يستعد فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء في لمباراته الهامه امام النادي الأهلي حامل اللقب الموسم الماضي ويرغب في إستمرار نغمة إنتصارات ،ويسعي فريق السماوي تحقيق الإنتصار ليحقق دافع قوي للفريق ، وكان من ضمن مواجهات الفريقين المباراة الثانية في الدور ال16 من نسخة لكأس مصر النسخة القبل الماضية التي جمعت بينهم والتي انتهت ايضاً بهدف دون مقابل لبيراميدز، وخسر فريق الأهلي امام فريق بيراميدز في الدوري الممتاز مرتين متتاليتين ذهاباً وإياباً بنتيجة 2/1 في عام 2018و2019.

وكانت اخر مواجهات الفريقين في الدوري الممتاز والمباراة التي شهدت التعادل السلبي المسيطر علي اللقاء عام 2020،حيث تم طرد لاعب خط وسط المارد الأحمر عمرو السولية .

وكانت هذه أول المباريات التي تكون تحت قيادة مدرب الفريق "موسيماني"الجنوب إفريقي بعد عدد قليل من المباريات التي خاضها مع الفريق، وخسر فريق الأهلي امام فريق بيراميدز في الدوري الممتاز مرتين متتاليتين ذهاباً وإياباً بنتيجة 2/1 في عام 2018و2019،بينما اخر مواجهات الفريقين في الموسم الماضي والتي انتهت بالتعادل السلبي ويرغب كل منهم حصد الثلاث نقاط.

