النيران تلتهم أسرة كاملة في عزبة النخل بالمرج.."تفاصيل"

حريق شقة سكنية- ارشيفية
شهدت منطقة عزبة النخل، في المرج، مصرع أسرة كاملة في حادث مأسوي، بعدما نشبت النيران داخل الشقة الكائنة في الدور السادس، لتتعالى الصرخات من داخل المنزل، إلا أن يشاء القدر وتلقى الأسرة المكونة من أب وأم و3 أطفال مصرعهم ، وتم إنقاذ طفلة صغيرة.
كانت النيران أقوى من صرخاتهم المستغيثة، لتؤدي إلى وفاتهم نتيجة الإختناق بسبب دخان الحريق ،حيث وكشفت التحريات والمعاينة، أن الضحايا تعرضوا لاختناق بسبب الحريق.
مصرع أسرة بسبب حريق في المرجتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بنشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب حريق ضخم داخل شقة وقام رجال الإطفاء بالسيطرة على النيران، وتبين مصرع أسرة مكونة من 5 أشخاص وتم نقل الجثث للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
كما كلفت النيابة، رجال المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بدفن جثث الضحايا، والاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة أصيبت في الحريق، وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق.
قسم شرطة المرج
البداية كانت عندما تلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة المرج، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.
تم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق، وبالفحص تبين مصرع أسرة مكونه من 5 أفراد وإنقاذ طفلة، نتيجة لاشتعال النيران داخل المنزل، وتم نقل الجثث الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للمعاينة.
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