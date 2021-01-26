مونديال اليد.. ١٥٠ إعلاميا اجنبيا يزورن أهرامات الجيزة وسعادة كبيرة بالحضارة المصرية

زار الوفد الإعلامى المكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد بالتنسيق مع لجنة الاقامة والاعاشة بزيارة أهرامات الجيزة.
و عبر أعضاء الوفد الإعلامى المكون من ١٥٠ إعلاميا عن سعادتهم لزيارة احد اهم الاثار في العالم وان زيارة الاهرام كان حلم تتحقق واكدوا عن شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الاثر الكبير لنجاح البطولة.
وحرص أعضاء الوفد الإعلامى على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وابو الهول مؤكدين ان تلك الصور ستظل فى الذاكرة وسيقومون باطلاع ذويهم عليها والحضارة المصرية العريقة.
وهذا ومن المقرر ان تبدأ غدا منافسات دور الثمانية لبطولة العالم لليد بعد انتهاء الدور الرئيسى للبطولة وتحديد الثمانية الكبار الذين تأهلوا من المجموعات الاربع التى شهدها الدور الرئيسى.
واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة، والذي أسفر عن مواجهات نارية، والتي تقام غدٍ الأربعاء، كالتالي:
مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء
السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء
إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء
فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء
ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر.
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