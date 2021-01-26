مونديال اليد.. ١٥٠ إعلاميا اجنبيا يزورن أهرامات الجيزة وسعادة كبيرة بالحضارة المصرية

زار الوفد الإعلامى المكلف بتغطية بطولة العالم لكرة اليد بالتنسيق مع لجنة الاقامة والاعاشة بزيارة أهرامات الجيزة.

و عبر أعضاء الوفد الإعلامى المكون من ١٥٠ إعلاميا عن سعادتهم لزيارة احد اهم الاثار في العالم وان زيارة الاهرام كان حلم تتحقق واكدوا عن شكرهم وامتنانهم للتنظيم الجيد للبطولة وكذلك الاجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية والتي كان لها الاثر الكبير لنجاح البطولة.

وحرص أعضاء الوفد الإعلامى على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وابو الهول مؤكدين ان تلك الصور ستظل فى الذاكرة وسيقومون باطلاع ذويهم عليها والحضارة المصرية العريقة.

وهذا ومن المقرر ان تبدأ غدا منافسات دور الثمانية لبطولة العالم لليد بعد انتهاء الدور الرئيسى للبطولة وتحديد الثمانية الكبار الذين تأهلوا من المجموعات الاربع التى شهدها الدور الرئيسى.

واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة، والذي أسفر عن مواجهات نارية، والتي تقام غدٍ الأربعاء، كالتالي:

مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء

السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء

إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء

فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء

ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر.