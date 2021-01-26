أصالم تدعم مها الصغير في أزمة والدها بعد إصابته بفيروس كورونا

دعمت الفنانة أصالة رسالة دعم إلى مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، ابنة خبير التجميل محمد الصغير الذي يتلقى العلاج حاليا في العناية المركزة لإحدى مستشفيات 6 أكتوبر، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

أصالة تدعم مها الصغير

نشرت أصالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، صورة تجمع محمد الصغير وابنته وكتبت: "يا أطيب قلب بنت معلّقه بأبوها، الله يحفظلك ياه يامها الغاليه ونحتفل بسلامته قريب ياربّ".

تابعت أصالة: "محمّد الصغير الغالي عالكلّ وحبيب الكلّ، الله يعافيه ياربّ العالمين".

إصابة محمد الصغير بكورونا

نقل محمد الصغير يوم 3 يناير الجاري إلى العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر على إثر اصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وتتكتم أسرته التفاصيل حول حالته الصحية حاليًا لحين استقرارها، حيث تباشر ابنته مها تفاصيل حالته يوميًا هي وزوجها النجم أحمد السقا.

ويعد خبير التجميل محمد الصغير واحدًا من أشهر مصففي الشعر في مصر والوطن العربي وتعاون خلال مشواره الممتد لاكثر من 40 عامًا مع أغلب نجمات الفن والاعلام، وأصدر في عام 2015 كتابًا يؤرخ لمشواره المهني والانساني وحمل عنوان "أيام من عمري" وكشف فيه كواليس وتفاصيل من سيرته الذاتية وعلاقاته بمشاهير الوطن العربي.

مي عمر تدعو لمحمد الصغير

حرصت النجمة مى عمر، الدعاء لخبير التجميل ومصفف الشعر محمد الصغير، بعد مروره بأزمة صحية، حيث نشرت مى صورة لمحمد الصغير، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير معجزة من عندك يارب".