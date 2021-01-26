مصطفي يونس لـ دوت الخليج: رمضان صبحي و شيكابالا "عينة واحدة"

علق مصطفي يونس لاعب النادي الأهلي السابق، على المواجهة التي ينتظرها عشاق الكرة المصرية، في قمة الدوري المصري بين النادي الأهلي وبيراميدز، والتي ستنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف علي ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن إطار الجولة العشارة من بطولة الدوري الممتاز . وقال مصطفي يونس في تصريحات صحفية لـ دوت الخليج:" أن النادي الأهلي هو الأقرب للفوز في مباراة اليوم أمام بيراميدز، لانه دائما بيلعب بشخصية البطل، ويدخل كل مباراة كأنها بطولة. وأضاف يونس:" أن رمضان صبحي عليه عامل كبير في هذه المواجهة لانه ابن النادي الأهلي ، وعليه أن يثبت نفسه، وهو لدية قدرات عالية. وتابع:"علي رمضان أن يبتعد عن جماهير "الشوسيال ميديا"، لانهم هم السبب الرئيسي في الفتن، كما أنهم لا يفهمون في الأحتراف، وأنا اوجه لهم سؤال أين كنتم حينما خطف الأهلي لاعبو الإسماعيلي؟. وواصل:" انا بحمد ربنا أن المباراة من غير جماهير، وإلا كان رمضان سيتحول لـ"شيكابالا" جديد. واختتم:" جميع اللاعبين قادرين علي التسجيل اليوم سواء من الاهلي أو من بيراميدز، ولكن نريد ان تكون مباراة "كورة" وبلاش صراعات سوشيال ميديا" ومازالت جماهير الأهلى، لن تنسى لرمضان صبحى لاعب بيراميدز حاليًا رحيله عن الفريق، لدرجة أن "بوست" تهنئة من شقيق زوجته وزميله فى الفريق السماوى شريف إكرامى، بمناسبة عيد ميلاد العفيجى الـ24 تحول إلى معركة كلامية، عبر منصات التواصل واتهامات متبادلة بين الجماهير.

وتعرض رمضان صبحي لحملة هجوم قوية منذ رحيله في الميركاتو الصيفي خاصةً أنه رحل بطريقة مفاجئة لينتقل إلى بيراميدز وبشكل اعتبره الجمهور غير لائق.

بدأ رمضان مسيرته مع فريقه الجديد بيراميدز بمستوى مهتز بسبب الضغط الكبير الواقع عليه من قبل جماهير الاهلي، إلا أنه سرعان ما بدأ في التأقلم مع الفريق حتى وصل للتواجد ضمن هدافي الدوري المصري بعد تسع جولات من إنطلاقه برصيد أربعة أهداف.