أزمة جديدة.. النجم المغربي يصدم الزمالك بهذا القرار!

يبدو أن نادي الزمالك على موعد مع الأزمات المتتالية مع نجوم الفريق الأبيض وذلك بعد مطالبة لاعب جديد بالرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث بات المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك وجناح الفريق على وشك الرحيل بعد خروجه من حسابات باتشيكو المدير الفني للأبيض.

وبحسب التقارير الواردة فأن اللاعب على قائمة المطلوبين من باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي بعد خروجه من حسابات باتشيكو الذي أعتمد على أحمد سيد زيزو في مركز الجناح الأيمن

ويرغب الزمالك للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد في حالة رحيل مصطفى محمد المتوقع إلى سانت إيتيان أو جالطة سراي التركي.

وبذلك يعد اللاعب الأجنبي الأقرب للرحيل هو محمد أوناجم الذي يرغب مسئولو الزمالك للتخلص منه وتسويقه لتفريغ القائمة للاعب أجنبي أخر، إلا أنه اللاعب المغرب جاء رده صادمًا لإدارة النادي بعدما أبلغهم نيته رفض كل العروض.

وتمسك أوناجم بالحصول على باقي مستحقاته كاملة، حيث يتبقى له موسمين مع النادي، أو الرحيل المجاني عن الزمالك، وقرر عدم تقديم أي تنازلات من أجل الرحيل ليضع المسؤولين في ورطة حقيقية

ويملك الزمالك في صفوفه 5 لاعبين أجانب هم الثنائي التونسي فرجاني ساسي، وحمزة المثلوثيي والثلاثي المغربي حميد أحداد، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وفي حالة رحيل مصطفى محمد سوف يضطر الأبيض للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

حيث تنص لوائح الجبلاية على تواجد 5 لاعبين أجانب فقط في قائمة أي فريق من الدوري المصري الممتاز.