رئيس خارجية النواب يطالب بحذف عبارات مسيئة لإحدى الدول العربية..وجبالي يحذفها من المضبطة

أبدى رئيس لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش تحفظه على كلمات وردت على لسان أحد النواب، حول دولة عربية واصفا إياها بـ"نخلتين وجمل"، قائلا إن مصر تكن الاحترام والتقدير لكافة الدول في العالم، فما بالنا بالأشقاء العرب، مطالبا بضرورة حذف الكلمة من المضبطة.

وأبدى رئيس مجلس النواب موافقة على طلب النائب كريم درويش، مطالبا بحذف الكلمة من المضبطة.

وزير الخارجية بمجلس النواب

وكان قد انتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، بعض الدول العربية، تحت قبة مجلس النواب، في حضور وزير الخارجية سامح شكري، قائلا: حينما نتوجه إلى الدول العربية نجد كلمة الكفالة، وهي صورة من صور العبيد، ونحن نرفضها، فنحن من حررنا هذه الدول، فالكويت احتلت ولولا مصر لما رجعت الكويت.

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وأضاف النائب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، يحضرني قول الرئيس محمد أنور السادات، حينما اختلفت الدول العربية من موقف مصر من السلام، وكانت قطر تتزعم هذه الدول، فكان قول : ليس كل من له إسم يسمى دولة فإنها "