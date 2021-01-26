شكري يرجع تأخر عودة العلاقات مع سوريا لتعقيدات دولية.. والبرلمان يحيل بيانه للجان المعنية

أكد السفير سامح شكري أن الجميع يتعاطف مع سوريا كدولة وشعب ، وأن مصر ترحب بالسوريين في مصر وهذا شيء نعتز به جميعا

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم مؤكدا علي أن مطالبات أعضاء مجلس النواب بعودة العلاقات مع سوريا فيه بعض تعقيد ونأمل أن تعود سوريا لمحيطها العربي، مؤكدا علي أننا نتطلع عن عودة سوريا لمحيطها العربي وان تعود مرة أخرى للتبوء مكانتها التي نعتز بها جميعا.

يأتي ذلك فى الوقت الذي وافق مجلس النواب، على إحالة بيان السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، الذى ألقاه اليوم بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس.

وزير الخارجية بمجلس النواب

وكان السفير سامح شكري وزير الخارجية، أكد ان مصر لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية فمصر دولة ذات سيادة ولا تقبل التدخل في شئونها

جاء ذلك في تعقيبه على انتقادات النواب للولايات المتحدة الأمريكية وتدخلها في الشئون الداخلية لمصر تحت ذرائع حقوق الإنسان

وأكد أن هناك تصدي لأية محاولات للتدخل وهناك قنوات إتصال مع الدول توضح مدى اهتمام مصر بحقوق الإنسان

وأكد أن مصر تلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وهذا ما يجعلنا نخضع للمراجعة الدورية ونطرح الالتزام الدستوري في مجال رعاية حقوق الإنسان.

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وأكد أن مصر ترفض الإساءة للدين وما اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد سياسة مصر واحترام الأديان ، و لابد من مراعاة المشاعر المسلمين.