النيابة العامة تكشف سبب وفاة المخرج حاتم علي

تسائل العديد من الجمهور عن سبب وفاة المخرج السورى حاتم علي، الذي توفي من فترة وجيزة في إحدى الفنادق القاهرة الكبرى.

سبب وفاة حاتم علي

كان قد رحل المخرج حاتم علي خلال الأسبوع الماضي، في إحدى فنادق القاهرة بعد إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، ليخيم الحزن على الوطن العربي لفراقه.

تسلمت نيابة قصر النيل، تقرير الطب الشرعى النهائي، في واقعة وفاة المخرج السورى حاتم على، بعد أن أمرت النيابة بتشريح جثمانه، لبيان سبب الوفاة، وأفاد تقرير الطب الشرعي، بعد تشريح جثمان المخرج السوري وأخذ عينات من جثته، أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية .

وفاة حاتم علي

كان قد رحل المخرج حاتم علي خلال الأسبوع الماضي، في إحدى فنادق القاهرة بعد إصابته بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، ليخيم الحزن على الوطن العربي لفراقه.

عثر عمال فندق ماريوت الزمالك على المخرج السوري حاتم علي، أثناء تنظيف الغرفة، حيث وجدوه متوفيًا إثر أزمة قلبية في غرفته، الأمر الذي استدعى إدارة الفندق للتواصل مع شرطة السياحة من أجل معرفة سبب الوفاة وإنهاء الإجراءات اللازمة لدفنه أو سفر جثمانه. والمخرج السوري الراحل من مواليد العام 1962، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.



من أشهر أعمال المخرج حاتم علي مسلسلات "قلم حمرة" و"عمر"، "أحلام كبيرة"، "الفصول الأربعة"، و"أهو دا اللي صار"، و"كأنه إمبارح"، و"أهل الغرام"، و"تحت الأرض"، و"حجر جهنم" و"الزير سالم".

