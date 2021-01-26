وزير الخارجية عن طلب النائب أيمن أبو العلا بشأن " باسبور أزواج النائبات ": أرى وجاهته لتوحيد المعاملة

قال السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن استخراج الجوازات الدبلوماسية ليس من اختصاص الوزارة، وإنما يتم من خلال لائحة وقواعد معدة بمعرفة وزارة الداخلية، بتحديد الجهات والشخصيات التي ينطبق عليها شروط استخراج جوازات دبلوماسية وكذلك أسرهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تعقيبًا على طلب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والذي طالب باستخراج جوازات دبلوماسية لأزواج النائبات أسوة باستخراج جوزات سفر زوجات النواب.

وأضاف وزير الخارجية: "أرى وجاهة الطلب، بتوحيد المعاملة"، معلنًا أنه سيعرض وجاهة الأمر عند تداوله بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومصلحة الجوزات.

باسبور أزواج النائبات

وكان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وجه سؤالًا للوزير سامح شكرى، خلال الجلسة العامة اليوم، قائلًا: "لماذا ترفض وزارة الخارجية استخراج جواز سفر لزوج النائبة بينما تقبل طلبات استخراج جواز سفر لزوجة النائب؟"، وتابع: "إن ذلك مطلب جماعي للنائبات بالمجلس".