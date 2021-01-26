النائب محمود بدر: سياسة مصر الخارجية منذ 30 يونيو شريفة ومتوازنة بين المصلحة العليا والكرامة الوطنية

وزير الخارجية بمجلس النواب

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، متسائلا عن استراتيجية الوزارة بشأن التعاطي مع اختيارات الإدارة الأمريكية الجديدة للمعاونين بها، حيث الكثير منهم من الإدارة الأمريكية بعهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والتي لم تكن على القدر الكافي من التعامل مع مصر بشكل لائق فى ضوء ما تعرضت في حينها من أزمات.

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وتسائل بدر أيضا عن تطورات المشهد في ليبيا وما أجري من حوارات ولقاءات وكانت الدولة المصرية بها طرفا، مؤكدا علي أن مصر تريد الصالح العام للأشقاء في ليبيا، وأن يكون القرار النهائي لهم دون تدخل من أحد، متسائلا أيضا عن ما يتم زعمه من وجود حوار بين مصر وتركيا رغم ما يتم من تدخلات سافرة من تركيا بشئون المنطقة، مطالبا الوزير بتوضيح هذه التساؤلات.