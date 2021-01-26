جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة النيابات بمكتب النائب العام، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها طلبات نقل العاملين الدائمين بالجهات والمصالح الحكومية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية "رقم 81 لسنة 2016" ولائحته التنفيذية، أو قانون الهيئات العامة، للعمل بالنيابة العامة بمختلف محافظات الجمهورية.





وأوضح بيان إدارة النيابات اليوم قواعد وشروط طلبات النقل على النحو التالى: وتضمنت شروط النقل، ألا يكون المتقدم محالا أو سبقت إحالته إلى محاكمة تأديبية بجهة عمله أو محاكمة جنائية، وان يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلة الشخصية التى ستجريها إدارة النياباتأن يكون النقل على الدرجة المالية للمتقدم من جهة عمله.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النياية العامة تعلن عن تلقى طلبات نقل للعمل بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.